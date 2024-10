Com foco em mulheres, candidatos em SP fazem último debate do 1º turno

São Paulo – O 11º debate à Prefeitura de São Paulo, na noite desta quinta-feira (3/10) na TV Globo, será o último antes da votação do 1º turno e deve reforçar a tendência das últimas semanas, nas quais os candidatos promoveram acenos às mulheres, que correspondem a 54% do eleitorado paulistano.

A emissora é a de maior audiência na TV aberta e a oportunidade é vista pelos candidatos como a última chance de chamar a atenção do público fora de suas bolhas, especialmente porque o horário eleitoral gratuito chega ao fim na noite da própria quinta.

Participarão os cinco mais bem colocados nas pesquisas: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSol), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB).

1 de 6

O candidato Guilherme Boulos (PSol) durante comício

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

2 de 6

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de SP, divulgando material de campanha

Campanha Ricardo Nunes

3 de 6

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) em agenda de campanha

Reprodução

4 de 6

Candidato José Luiz Datena (PSDB) em campanha no Ipiranga, na zona sul de São Paulo

William Cardoso/Metrópoles

5 de 6

Tabata conversa com eleitora

Jessica Bernardo / Metrópoles

6 de 6

Marina Helena (Novo) promoveu um protesto na porta da TV Bandeirantes após ter sido excluída do 1º debate entre candidatos à Prefeitura de SP

Reprodução- Partido Novo

O evento também entra em evidência por ser o último encontro de uma campanha recordista em debates. Até estas eleições, o ano em que São Paulo mais teve debates à Prefeitura foi 2016, quando foram realizados 6 confrontos diretos entre os candidatos.

No entanto, diante da escalada de violência vista nestas eleições, com a cadeirada de Datena em Marçal e o soco de um assessor do influenciador no marqueteiro de Nunes, além do clima bélico entre as equipes nos bastidores, a TV Globo divulgou regras duras.

Os candidatos ficarão lado a lado no estúdio, sem plateia, e poderão contar com a companhia de apenas um assessor no local. Não será permitido filmar ou fotografar no espaço. O debate terá início às 22h.

Votos das mulheres Ao longo das últimas semanas, os candidatos fizeram uma série de acenos ao eleitorado feminino, o mais indeciso nesta eleição. Segundo o Datafolha da semana passada, mais de um terço das mulheres (35%) não soube dizer, de forma espontânea, em quem votar. Entre os homens, o número foi de 20%.

Marçal, o candidato mais rejeitado entre as mulheres, tem enaltecido publicamente a inteligência de Tabata como um de seus acenos ao segmento, embora também tenha atacado as tentativas dela de conquistar mais votos femininos.

“Ô Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. Mulher não vota em mulher, mulher é inteligente, ela tem sabedoria. Ela vê você sempre nesse embate, não vai votar em você”, disse Marçal a Tabata no debate Folha/Uol dessa segunda (30/9).

No mesmo debate, o influenciador também insistiu diversas vezes para que Nunes explicasse o boletim de ocorrência feito pela primeira-dama em 2011 por ameaça. No dia seguinte, anunciou duas mulheres para um eventual secretariado caso seja eleito prefeito.

Já o emedebista levou a esposa, Regina Nunes, para participar de uma de suas propagandas na TV após o debate. Entre as promessas de campanha mais repetidas pelo prefeito está a gratuidade da passagem de ônibus para mães com filhos matriculados nas creches municipais. A proposta não consta no plano de governo entregue à Justiça Eleitoral.