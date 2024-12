Com força e parceria, Léo Lopes fortalece o campo e promove dignidade ao Santo Agostinho

O futuro da agricultura familiar em Itamaraju recebeu um impulso decisivo esta semana. A comunidade do Santo Agostinho, através da Associação dos Pequenos Produtores, foi contemplada com um minitrator Mamutth MT15, equipamento cedido pela CODEVASF e viabilizado por intermédio do empresário Léo Lopes, em parceria com o deputado federal Léo Prates.

A entrega do maquinário simboliza mais do que um simples avanço tecnológico: é o resultado de compromisso e articulação para garantir dignidade e produtividade às famílias que vivem do cultivo. O equipamento chega para revolucionar o preparo do solo e, consequentemente, ampliar a produção de hortifrutigranjeiros, um dos pilares econômicos da comunidade.

Para Léo Lopes, o foco é claro: “Esse equipamento busca garantir maior produtividade e dignidade aos associados do Santo Agostinho, sobretudo, no preparo do solo para o cultivo de hortifrutigranjeiros, inclusive, com a possibilidade do fornecimento de insumos”, reforçou emocionado o empresário.

Rosalia Santos, representante da Associação, destacou a importância dessa conquista: “Disposição para plantar não falta. Porém, precisamos desta ajuda no preparo do solo”. Com o novo trator, os associados ganham fôlego para produzir mais e melhor, com menos esforço e mais resultados.

Este gesto demonstra que quando há união e visão, o progresso chega ao campo. Léo Lopes reafirma seu compromisso com o desenvolvimento rural de Itamaraju, valorizando quem planta, colhe e sustenta a economia local.

“A força do campo está na união de mãos que plantam, colhem e constroem o futuro”, enfatizou Léo Lopes.