Com GDF Saúde, PMs do DF terão acesso a 2 mil hospitais e clínicas

Com o anúncio de que a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) passará a integrar o plano de saúde do Governo do Distrito Federal, os PMs e dependentes passarão a ter acesso a uma rede de mais de 2 mil unidades de saúde. O GDF Saúde conta, atualmente, com 2.697 credenciados entre hospitais, clínicas e laboratórios.

A inclusão da PM foi determinação do governador Ibaneis Rocha (MDB). À Coluna Grande Angular, do Metrópoles, Ibaneis revelou que encomendou estudos sobre a inclusão dos PMs aos secretários da Economia, Ney Ferraz, e da Casa Civil, Gustavo Rocha.

“Determinei que minha equipe faça estudos para a inclusão da PMDF ao plano do Inas, que já atende muito bem diversas categorias, incluindo a Polícia Civil. Vamos agora incluir a Polícia Militar”, disse Ibaneis nesta quarta-feira (8/1).

A mudança ocorre após PMs reclamarem da prestação de serviços da rede credenciada junto à corporação para atendimentos médicos. Há casos de pacientes aguardando há mais de seis meses por cirurgias de baixa complexidade.

Ativo há 4 anos, o GDF Saúde tem 98 mil beneficiários entre titulares e dependentes. A Polícia Civil (PCDF) e a Secretaria de Saúde (SES-DF) são os órgãos com mais servidores fazendo parte do plano de saúde do Executivo local.