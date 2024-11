Com gol de Ary, Bahia vence Ba-Vi e larga em vantagem na final do Baianão Feminino

Jogando no Estádio Municipal Reitor Edgard Santos, em Simões Filho, na tarde desta quarta-feira (6), o Bahia largou na frente do Vitória na grande final do Campeonato Baiano Feminino de 2024. Com gol marcado por Ary, o Esquadrão saiu vencedor pelo placar de 1 a 0.

Foto: Letícia Martins / EC Bahia.

No primeiro tempo o jogo mostrou-se equilibrado, com chances para os dois lados, mas o Bahia saiu na frente do placar com gol marcado por Ary, aos 22 minutos. Após isso, o Vitória pressionou e ficou perto de empatar em falta cobrada por Pipoca, mas a bola passou raspando a trave. No segundo tempo, o jogo ficou truncado e as chances deixaram de aparecer. No final, o Bahia teve a chance de aumentar o placar com Raíssa, mas parou em grande defesa de Ingrid.