Com gol nos acréscimos, Palmeiras bate América e é campeão da Copinha

Futebol

Com gols de Ruan Ribeiro e Patrick, Verdão bate o América-MG no Canindé e garante o segundo título da competição Raphael Costa

25/01/2023 17:46, atualizado 25/01/2023 17:46

Rebeca Reis/Ag. Paulistão

O Palmeiras é bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira (25/1), o Verdão bateu o América-MG no Canindé por 2 x 1. Ruan Ribeiro abriu o placar na primeira etapa, Renato Marques fez de pênalti antes do intervalo e nos acréscimos, Patrick desviou de cabeça após cruzamento e garantiu o segundo título da história do Alviverde na Copinha.

PalmeirasAmérica-MG

