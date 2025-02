Com golaço de falta, Brasiliense vence o Ceilândia e volta à liderança

O Brasiliense manteve os 100% de aproveitamento no Candangão BRB 2025, ao vencer o Ceilândia por 1 x 0, na tarde deste domingo (2/2), no Abadião. O gol foi marcado por João Santos, que cobrou falta na segunda etapa com muita categoria e fez um golaço.

Apesar de não conseguir ser totalmente efetivo, o Jacaré foi melhor durante todo o jogo, e teve as principais chances da partida. O Brasiliense volta a campo no próximo domingo (9/2), na Boca do Jacaré, para enfrentar o Ceilandense, às 16h. Já o Ceilândia joga fora de casa, no Defelê, e enfrentará o Paranoá, no mesmo horário.

Confira como foi o duelo.

Primeiro Tempo

O Brasiliense começou o jogo com muita pressão e em cima do adversário. Com quase 90% de posse de bola, o Brasiliense teve sua primeira grande chance aos oito minutos. Netinho cruzou na medida para Igor Morais, que subiu livre, mas a cabeçada foi à direita do gol.

Apesar da pressão, o Brasiliense não conseguia criar novas chances, e só teve uma nova chance aos 23 minutos. Após cruzamento de lateral na área, a bola foi dividida no alto, e sobrou para Tobinha, que tentou um voleio, mas a bola foi para fora.

Aos 34 minutos, mais uma chance de abrir o placar. Após cruzamento, a bola sobrou para João Santos, que cortou e chutou, e Sucuri desviou com a ponta dos dedos. No cruzamento, Keynan cabeceou, mas a bola subiu e saiu sem perigo.

Aos 43 minutos, o Jacaré chegou novamente. Rubens chutou de longe, mas a bola subiu muito. No lance seguinte, a melhor chance do primeiro tempo. Longuine passou para Rubens, que fez o corta luz e deixou a bola para João Santos, que chutou, mas o goleiro Sucuri fez a defesa.

Segundo Tempo

Os dois times voltaram sem levar muito perigo, e sem conseguir criar boas jogadas. A primeira chance efetiva só veio aos 10 minutos, e foi do Ceilândia. Após cruzamento, Pedro Bambu desviou a bola para fora. Aos 12 minutos o Brasiliense respondeu. João Santos levou pela esquerda e chutou, mas a bola não levou perigo.

Mas aos 15 minutos, o Brasiliense finalmente abriu o placar, e veio com um dos gols mais bonitos do campeonato. João Santos cobrou falta com máxima categoria e fez o primeiro do time: 1 x 0.

Aos 23 minutos, o Brasiliense ficou perto de ampliar o placar. Galhardo fez boa jogada, recuperou a bola, e tocou para João Santos, que acertou o ângulo, mas viu Sucuri voar e praticar boa defesa.

O Ceilândia chegou novamente aos 31 minutos. Kennedy tentou de longe, sem perigo. O time teve outra chance aos 36 minutos. Danilo tentou de longe mas o goleiro Matheus Kayser fez a defesa.

O Ceilândia tentou a pressão no final, mas não conseguiu evitar a derrota. Vitória do Jacaré por 1 x 0 e liderança retomada pelo Jacaré.

FICHA TÉCNICA

CEILÂNDIA 0 x 1 BRASILIENSE

Candangão 2025 – Primeira Fase – 4ª Rodada

02/02/2025, 15h30 – Abadião, Ceilândia-DF

Árbitro: Maguielson Lima

Árbitro Assistente 1: Daniel Henrique

Árbitro Assistente 2: David Sousa

4º Árbitro: Luiz Gustavo Andrade

Brasiliense

Matheus Kayser; Netinho, Keynan, Igor Morais e Guilherme Santos (Romário); Gabriel Galhardo, Elyeser (Tarta) e Rafael Longuine (Nenê Bonilha); Tobinha, João Santos (Gui Mendes) e Rubens (Marcos Júnior)

Técnico: Luiz Carlos Winck

Gol(s): João Santos

Cartões amarelos: Igor Morais, Tobinha e Tarta

Ceilândia

Sucuri; Paulinho, Badhuga (Wallace), Euller e Jean Patrick (Pablo Félix); Júlio César (Nolasco), Felipe Camargo (Danilo Ribeiro), Pedro Bambu e Gabriel Borges; Felipe Clemente e Wisman (Kennedy)

Técnico: Adelson de Almeida

Gols: Não Teve

Cartões Amarelos: Felipe Clemente, Pedro Bambu e Júlio César