Com golaço de Haaland, City vira sobre o Chelsea na Premier League

De virada, o Manchester City venceu Chelsea pela 23ª rodada da Premier League neste sábado (25/1). A partida foi disputada na casa dos blues, o Ettihad Stadium, em noite marcada por estreias na equipe mandante. O gol dos visitantes foi marcado por Madueke, após um erro do estreante Khusanov. No entanto, Gvardiol, Haaland e Foden garantiram a vitória por 3 a 1.

Com o resultado, o City soma 5 partidas sem perder, chega a 41 pontos, ultrapassa o Newcastle e o próprio Chelsea na tabela do Campeonato Inglês e agora ocupa a 4ª colocação. O Chelsea tem 40.

O jogo

A estreia de Abdukodir Khusanov pelo City não foi das melhores. Partiu de um erro do zagueiro uzbeque o gol dos adversários. Com três minutos de jogo, ele tentou recuar a bola para Ederson, mas acabou cedendo um passe para que o Chelsea abrisse o placar, com Madueke. Pouco depois, ainda tomou um cartão amarelo por uma falta em Palmer. E, apesar de ter cometido outros erros ao longo da partida, deixou o gramado sob aplausos da torcida.

E o time de Pep Guardiola não se entregou. O outro estreante do dia, Marmoush, contudo, teve um excelente desempenho. Chegou a balançar as redes ainda na primeira etapa, mas estava impedido no lance. Coube a Gvardiol, o gol de empate, quase na descida para o vestiário. Aos 41 minutos, ele acertou um rebote no chute de Matheus Nunes e igualou o marcador.

Na volta do intervalo, a partida teve menos brilho. E saíram de dois passes de Ederson os gols dos mandantes. Da área, aos 22 minutos, primeiro ele lançou para Haaland, que ajeitou de cabeça e ganhou da marcação na velocidade para fazer o da virada. Já no fim da partida, aos 41, Ederson teve outra bola longa bem sucedida. Haaland mais uma vez recebeu, mas dessa vez deixou para Foden carregar e bater no cantinho, sacramentando o placar.

O City volta a campo na segunda-feira (27/1) para encarar o Arsenal, pela 24ª rodada. Já o Chelsea enfreta o Wes Ham na terça-feira (28/1).