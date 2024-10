Com hat-trick de Vinicius Junior, Real Madrid vira sobre Borussia e vence por 5 a 2 na Champions

Em um jogo de oito gols, o Real Madrid aplicou uma virada mágica sobre o Borussia Dortmund nesta terça-feira (22), na Champions League. Com hat-trick de Vinicius Junior, os merengues venceram os alemães por 5 a 2, após um primeiro tempo de domínio da muralha amarela, na casa dos merengues. Uma bela atuação do brasileiro a menos de uma semana da premiação Bola de Ouro em que ele é apontado como um dos favoritos. Na etapa inicial, o Borussia precisou de menos de cinco minutos para marcar dois gols. O primeiro gol saiu aos 30 com Donuell Malen, e quatro minutos depois, com passe de Malen, Gittens ampliou após uma jogada rápida pela direita. Atrás no placar, o Real ressurgiu. Começou a atacar mais e dominar o campo de ataque. Primeira tentativa foi com um passe de Vinicius Júnior para Bellingham, mas o inglês cabeceou na mão do goeliro Kobel. Esse foi só o início da pressão, porque logo depois os merengues tiveram uma tentativa tripla. Belligham chutou na trave, no rebote, Rodrygo jogou no travessão e, mais uma vez no rebote, quase Julian Brandt, do Borussia, fez contra, só que o goleiro salvou. Sem conseguir balançar as redes, o jogo foi para o intervalo com os alemães com a vantagem.

WhatsApp

Na volta para a etapa final da partida, só deu Real. Aplicou um domínio total do jogo, contra uma muralha amarela que não conseguiu jogar e apostava nos contra-ataques, que foram pouco e não levou perigo ao gol de Courtois. Aos 14 minutos o jogo começou a virar, porque Rudiger abriu o placar para o Real com um passe de Mbappé. Quarto minutos depois, mais uma vez com o francês servindo, Vini Jr ampliou e empatou a partida. O gol demorou a ser validado, porque a arbitragem tinha marcado impedimento, mas o VAR entrou em ação confirmou, 2 a 2. O Real controlava o jogo, não dava espaço para o adversário e queria mais. Foi então que aos 37 minutos, Rodrygo não desistiu da jogada e salvou a bola antes dela sair na linha de fundo, em um passe preciso, achou Lucas Vasques para virar o jogo. Nem deu tempo dos alemães tentarem buscar o empate e já viram as redes balançarem de novo, com mais um gol do craque. Vini Jr arrancou pela esquerda e fez mais um: 4 a 2. O juiz deu quatro minutos de acréscimo, tempo suficiente para que o brasileiro deixasse mais um, seu terceiro no jogo e quinto dos merengues.

Além de Real e Borussia, outros jogos marcaram a Champions neste terça-feira. Foram eles:

Milan 3 x 1 Club Brugge

Monaco 5 x 1 Estrela Vermelha

Arsenal 1 x 0 Shakhtar Donetsk

Aston Villa 2 x 0 Bologna

Girona 2 x 0 Slovan Bratislava

Juventus 0 x 1 Stuttgart

Paris Saint-Germain 1 x 1 PSV Eindhoven

Real Madrid 5 x 2 Borussia Dortmund

Sturm Graz 0 x 2 Sporting