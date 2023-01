Com ingressos de R$ 1,5 mil, shows de Xand Avião e Pedro Sampaio em Salvador são cancelados

Os shows de Pedro Sampaio e Xand Avião, que aconteceriam no dia 16 de fevereiro no ‘Camarote Villa’, foram cancelados. Os ingressos, que custavam até R$ 1.490. Em suas redes sociais, o Camarote Villa emitiu um comunicado neste sábado (21), afirmando que a exclusão da data na grade se deu em função do prazo de montagem. “Apesar de os nossos esforços, de nossas equipes, ficou tecnicamente inviável a abertura neste dia”, dizia uma parte da postagem, seguida de informações de como pode ser feita a troca do ingresso e o pedido de reembolso.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do IG, o motivo teria sido a falta de venda de ingressos. “Eles não tiveram a aceitação esperada para lotar o local, e a produção decidiu excluir a quinta-feira de folia da grade”, afirmou a colunista.

Essa já a segunda baixa na programação da folia de Salvador. Recentemente, o ‘Bloco do Embaixador’, do cantor Gusttavo Lima, também teve sua venda de ingressos encerrada. De acordo com o colunista Kadu Brandão, do ‘IG Gente’, o trio encalhou porque os abadás custavam caro, em torno de R$ 2 mil e as vendas não foram suficientes para viabilizar sua realização.