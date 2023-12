Com Jerônimo e Wagner, PT Bahia realiza última reunião do Diretório de 2023

Foto: Geraldo Magela/Arquivo/Agência Senado

O senador Jaques Wagner 12 de dezembro de 2023 | 08:37

O Partido dos Trabalhadores da Bahia vai realizar neste domingo, 17, às 09 horas, a última reunião do Diretório Estadual com as presenças do governador Jerônimo Rodrigues, do senador Jaques Wagner, de membros do Diretório, deputados federais e estaduais, prefeitos, vereadores de todo o estado e da militância, em Vitória da Conquista, na Avenida B, 6 – Chácara Santa Tereza, Boa Vista. Na ocasião, os petistas farão uma análise do primeiro ano de gestão do governador e do primeiro ano do quinto mandato do presidente Lula. A reunião também será o momento de discutir os desafios para fortalecer a legenda para as eleições municipais de 2024.

A escolha da cidade reafirma também a pré-candidatura do deputado federal Waldenor Pereira, candidato do PT à prefeitura de Vitória da Conquista, e um dos quadros mais preparados da legenda no estado. Terceira maior cidade da Bahia, Conquista é um dos municípios onde o PT vai voltar os esforços para vencer as eleições, levando o projeto político de Jerônimo e Lula para promover crescimento e mais oportunidades para os moradores. Na reunião, também devem ser anunciados os novos prefeitos que se vão se filiar ao partido.

Presidente do PT Bahia, Éden Valadares afirmou que o encontro será um momento oportuno de avaliação das gestões petistas para o estado continuar avançando e o Brasil retomar cada vez mais rapidamente o seu crescimento. “Vamos nos reunir para discutir os avanços dos governos de Jerônimo, que vem fazendo muito pela Bahia, imprimindo sua marca, do trabalho, da correria e de muito diálogo, e de Lula que, em apenas um ano, retomou programas sociais importantes para garantir a inclusão de milhões de brasileiros no orçamento, nas políticas públicas e na centralidade dos projetos voltados ao crescimento do país, apontando quais saltos podemos dar para continuarmos nesse ritmo intenso de trabalho, de entregas, de fazer mais pela Bahia, pelo Brasil e pelo nosso povo”.

O dirigente petista acrescentou ainda que na reunião também serão debatidos os desafios para o pleito municipal do próximo ano, para eleger mais prefeitos e prefeitas e aumentar a bancada de vereadores e vereadoras em toda a Bahia. “Será um momento de celebração, pelo momento importante que o partido vive não só na Bahia como no Brasil, quando estarão reunidos alguns dos nossos principais líderes e, claro, não podemos deixar de falar sobre eleição. Vamos analisar os cenários e afinar nossa estratégia eleitoral para trabalharmos pela vitória de Lula e Jerônimo em todos os palanques da Bahia”.

Secretário Geral do PT estadual, Marcelo Aguiar destacou que o partido está fazendo uma grande mobilização, convidando prefeitos, lideranças políticas de todo o estado e a militância para participar do encontro. “O PT é um partido forte, com uma grande capilaridade, presente em mais de 350 municípios baianos, e esperamos comemorar com todos este grande ano que 2023 representou para o nosso projeto de uma Bahia e um Brasil mais prósperos”.

Comentários