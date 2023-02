Com Léo Condé de olho, Vitória treina para enfrentar o Jacuipense

O Vitória iniciou, nesta quinta-feira (9), a preparação para enfrentar o Jacuipense, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. A novidade do dia foi a presença do técnico Léo Condé, que observou o treinamento. O comandante, que foi apresentado ao elenco, assumirá a equipe nesta sexta-feira (10).

Na atividade, os jogadores foram divididos em dois grupos. Os atletas que foram titulares na vitória sobre o Atlético de Alagoinhas por 2×1, na quarta-feira (8), fizeram um trabalho regenerativo.

Os demais participaram de um treino coletivo contra o sub-20. Técnico interino na última partida, o auxiliar Ricardo Amadeu esteve à frente da equipe profissional na atividade, que teve dois tempos de 25 minutos. O grupo venceu por 2×1, com gols de Eduardo e Alisson Santos – Wanderson descontou.

O sub-20, por sua vez, é treinado por Laelson Lopes e se prepara para o Campeonato Baiano da categoria. O torneio começa no dia 19 de março e será encerrado no dia 18 de junho.

Condé acompanhou a atividade de um quiosque do CT Manoel Pontes Tanajura. O técnico estava ao lado do presidente do clube rubro-negro, Fábio Mota, e de Thiago Noronha, diretor da divisão de base. Na tarde desta sexta-feira (10), o treinador comandará o primeiro treino pela equipe.

O Vitória enfrenta o Jacuipense neste domingo (12), às 16h, no Barradão. O jogo, pela 8ª e penúltima rodada do Baianão, marcará a estreia de Condé no comando do time. O rubro-negro é o 5º colocado do estadual, com 10 pontos. Já o Leão do Sisal é o vice-líder, com13.