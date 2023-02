Com lesão no pé, LeBron James está afastado por tempo indeterminado

Os médicos do Los Angeles Lakers ainda não se pronunciaram sobre, mas nos bastidores a situação de LeBron preocupa 28/02/2023 8:42, atualizado 28/02/2023 8:42

Sean Gardner/Getty Images

Peça fundamental na vitória do Los Angeles Lakers diante do Dallas Mavericks nesse domingo (26/2), LeBron James sentiu um desconforto no pé direito e posteriormente foi embora do ginásio mancando.

Segundo Shams Charania, jornalista do portal The Athletic, a lesão do astro do time pode ser bem mais grave do que incômodo, tanto que ele já foi descartado da partida desta terça-feira (28/2), contra o Memphis Grizzlies.

