Com ligação para o 190, veículo roubado é recuperado pela Polícia em até 24 horas

Com ligação para o 190, veículos roubados ou furtados são recuperados em até 24h pelas Forças da Segurança da Bahia. Após recepcionar a ligação da vítima, o Centro Integrado de Comunicações (CICOM) acrescenta os dados do veículo e a restrição no Sistema de Reconhecimento de Placas Veiculares.

Em 2024, entre janeiro e setembro, 338 veículos foram recuperados com o auxílio das câmeras da Secretaria da Segurança Pública. Quando o carro, moto ou caminhão com restrição de furto ou roubo passa por uma das câmeras, um alerta é gerado pela tecnologia.

“Com esse alerta, as equipes dos CICOMs que estão distribuídos em todo o estado, acionam as viaturas mais próximas”, explicou o superintendente de Telecomunicações (STELECOM) da SSP, major PM Moisés Travessa.