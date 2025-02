Com Lula, Motta pede que “diálogo entre Poderes possa perseverar”

O novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) se reuniu nesta segunda-feira (3/2) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o presidente eleito do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP). Após o encontro, Motta defendeu que está a disposição para construir “uma pauta positiva para o país”.

“Tendo uma agenda que seja produtiva, que temas importantes possam ser tratados, e que essa harmonia, esse diálogo entre Poderes possa perseverar, porque quem ganha com isso são os mais de 200 milhões de brasileiros”, afirmou o novo presidente da Câmara.

Lula disse aos novos líderes do Congresso que conhece o “compromisso democrático que os dois têm” e assegurou: “Não terão problemas com o Planalto”.

O presidente ainda ressaltou a normalidade de um país implica a convivência tranquila e pacífica entre os Poderes. “Estou junto com Alcolumbre, com o companheiro Motta, e estou muito feliz, porque sou amigo dos dois. Tenho conhecimento do compromisso democrático que os dois têm. Eles não terão problema com o Poder Executivo. Jamais mandarei um projeto que seja de interesse pessoal do presidente ou de um partido. Serão de interesses vitais para o povo brasileiro”, prometeu.

Alcolumbre disse que o poder Legislativo “não pode se furtar” de ajudar o Executivo a melhorar a vida dos brasileiros.

“Vossa excelência é presidente do nosso país, tem compromisso com os brasileiros, e o Poder Legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil a melhorar a vida dos brasileiros. E eu tenho certeza que esse é o espírito colaborativo”, declarou o presidente do Senado.