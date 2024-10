Com mais de 541 mil atendimentos, Feira Saúde Mais Perto chega à 100ª edição de 2024

A Feira Saúde Mais Perto chegou à 100ª edição de 2024 com uma ação em Barra do Pojuca, no município de Camaçari. O evento, que começou na quarta-feira (23), tem o objetivo de levar atendimento de qualidade a todas as regiões da Bahia.

Com os 2 mil exames e consultas realizados na quarta (23), o projeto já soma mais de 541 mil atendimentos, apenas este ano. Se contabilizados os atendimentos desde a implementação da Feira Saúde Mais Perto, em 2023, o número ultrapassa os 878 mil.

“Os números da Feira Saúde Mais Perto demonstram o acerto do Governo do Estado ao implementar uma política que, na prática, democratiza a saúde e leva dignidade ao povo baiano. Ela chega para fortalecer a atenção primária com serviços de saúde para quem mais precisa em todos os cantos da Bahia”, avalia a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

Coordenador da Feira, Edvaldo Gomes fez um balanço do primeiro dia de atendimento em Barra do Pojuca e prevê repetir a adesão nesta quinta-feira (24). “Chegamos à edição de número 100 na localidade de Barra do Pojuca, ofertando além de exames de diagnóstico, atendimento odontológico completo. Foram 2 mil atendimentos somente no primeiro dia, com maior demanda nos serviços de ultrassonografia, o que revela o vazio assistencial da localidade e a carência na oferta de serviços primários de saúde. A previsão é que mais 2 mil atendimentos sejam realizados no segundo dia”, destaca.