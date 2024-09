Com medo do desligamento itamarajuenses abandonam redes 2G e 3G, saiba como

Itamaraju, com uma população de 59.605 habitantes, encerrou julho de 2024 com 57.674 assinantes de telefonia móvel, uma marca que evidencia a crescente conectividade no nosso município.

Do total de assinantes, 53.763 são celulares, o que corresponde a 90,19% da população itamarajuense. A diversificação dos acessos mostra o quanto a tecnologia está presente no dia a dia dos cidadãos da nossa cidade. Além dos celulares, 2.929 são máquinas de cartão de crédito/débito e 982 acessos relacionados à internet das coisas (IoT) também fazem parte desse avanço tecnológico.

Tecnologia CLARO Tempo VIVO OUTRAS TOTAL 2G 240 568 3.510 – 4.318 3G 703 218 1.070 – 1.991 4G 4.899 12.977 33.366 77 51.319 Total 5.842 13.763 37.946 77 57.628

A análise da tabela acima revela que receio acerca do desligamento das redes 2G e 3G tem contribuído para uma migração dos usuários de 2G e 3G para o 4G especialmente nas operadoras Claro e TIM.

Como parte do preparativo para o desligamento das redes 2G e 3G e uso do espectro por novas gerações móveis TIM e VIVO estão compartilhando suas redes. Nas cidades onde a VIVO tem mais clientes (caso de Itamaraju) a TIM desliga suas redes 2G e 3G e os clientes dela passam a usar a rede da VIVO, o oposto também é verdadeiro. Para fazer a migração das redes 2G e 3G para 4G é preciso trocar o SIM Card (chip) 2G ou 3G por um 4G e ter um celular com tecnologia 4G.

Porém, nem tudo são flores: os itamarajuenses têm relatado instabilidades frequentes na rede de telefonia móvel da VIVO. Se esses problemas persistirem, a orientação é entrar em contato com a ANATEL pelos números 1331 e 1332 ou pelo aplicativo Anatel Consumidor, disponível para Android e iOS e efetuar a reclamação.