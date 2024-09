Com mercado competitivo, MBA é grande diferencial para profissionais

O mercado de trabalho vive em constante evolução, cheio de oportunidades, mas também de cobranças para os profissionais. Isso porque a alta procura por vagas torna o mercado cada vez mais competitivo.

Não por acaso, no primeiro trimestre de 2024, 1,9 milhão de brasileiros declararam que estavam procurando trabalho há dois anos ou mais. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE.

É neste cenário que o MBA (Master of Business Administration) se torna um diferencial tanto para quem busca destaque no mercado como para quem está procurando por uma recolocação.

O MBA é um curso com grau de pós-graduação que capacita profissionais de várias áreas como direito, administração, gestão, finanças, economia, entre outras.

Um levantamento feito pela Catho, site brasileiro de classificados de emprego, revelou ainda que os executivos com MBA têm uma remuneração mais alta do que os profissionais que ocupam o mesmo cargo sem especialização. A diferença é de cerca de 47% no salário.

E foi justamente esse diferencial profissional que atraiu Eduardo Leão para o curso de MBA da Fundação Getulio Vargas (FGV) na unidade de Brasília. O presidente-executivo da CropLife Brasil – entidade que representa diversas áreas da inovação tecnológica para a agricultura – decidiu aprimorar os conhecimentos na área de relações governamentais.

“Depois de conquistar certos estágios, o MBA foi um diferencial para o que almejava: dar passos mais amplos. Ele me permitiu avançar em cargos de gestão e alcançar a direção de empresas e instituições”, afirma Leão.

“Quando soube que a FGV iniciaria o curso em Brasília, onde moro há quase 10 anos, fiquei extremamente motivado. Esse tipo de curso, particularmente, em uma escola como a FGV, traz para dentro da sala de aula o que há de mais atual no mercado e no mundo, além das tendências em inovação.”

Eduardo Leão, presidente-executivo da CropLife Brasil Eduardo Leão, presidente-executivo da CropLife Brasil, é aluno do MBA presencial da FGV Brasília MBAs da FGV Os MBAs da Fundação Getulio Vargas (FGV) reúnem conhecimento e experiência de profissionais de referência unindo a tradição e a vanguarda acadêmica da instituição às mais novas práticas do mercado. Os professores bem preparados enriquecem um curso cheio de aplicabilidade e dinamismo.

O conteúdo é desenvolvido para manter os mais altos padrões de ensino, formando líderes com conhecimento e competências – técnicas e emocionais – para lidar com os desafios do mundo contemporâneo.

“Um dos grandes diferenciais do MBA da FGV é o corpo docente, formado por profissionais com grande experiência no mercado de trabalho. Muitos deles, aliás, já ocuparam cargos importantes tanto no setor privado quanto na administração pública”, reconhece o presidente-executivo da CropLife Brasil.

O conteúdo da FGV é desenvolvido para manter os mais altos padrões de ensino

Os MBAs da FGV reúnem conhecimento e experiência de profissionais de referência às mais novas práticas do mercado

A FGV criou várias modalidades de ensino para os MBAs

A FGV foi eleita por 12 anos consecutivos o mais importante centro acadêmico da América Latina pela Global Go To Think Tank Index

Conforme pesquisa, executivos com MBA têm uma remuneração mais alta do que os profissionais que ocupam o mesmo cargo sem especialização

Além disso, pensando em atender a dinâmica e a realidade dos mais diversos perfis de aluno, a FGV criou várias modalidades de ensino para os MBAs:

MBA On-line Os cursos na modalidade on-line da FGV oferecem flexibilidade para os alunos que valorizam a excelência e a qualidade do conteúdo e não querem perder a gerência do tempo.

MBA Live O FGV Live é o novo formato dos cursos com aulas 100% ao vivo, transmitidas por webconferência e ministradas pelos professores da fundação. Os cursos privilegiam a troca de experiência e o debate entre professor e alunos, além de atender aqueles que não puderem assistir às aulas ao vivo, já que todo o material é gravado e disponibilizado na plataforma eClass FGV.

MBA Blended (semipresencial) Esse formato permite a interação total em tempo real, entre os participantes e professores, combinando aulas presenciais com aulas ao vivo por webconferência e atividades assíncronas.

MBA Presencial Os cursos presenciais são oferecidos nos núcleos do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Campinas e Belo Horizonte, além de uma rede de instituições conveniadas em mais de 100 cidades por todo o país. A modalidade de educação é ideal para quem quer interagir e desenvolver networking com outros profissionais.

Para Leão, a melhor opção foi o MBA presencial na unidade FGV Brasília. “A escolha foi extremamente positiva pela interação ativa com os demais colegas e professores do curso”, pontua.

Fundação Getulio Vargas Reconhecida internacionalmente, a FGV é líder na promoção e disseminação do conhecimento, promovendo o desenvolvimento sócio-econômico do Brasil por meio da formação de líderes e gestores altamente qualificados.

Eleita por 12 anos consecutivos o mais importante centro acadêmico da América Latina pela Global Go To Think Tank Index, está no topo do ranking nacional do Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação (MEC).

