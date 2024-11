Com Messi e jogador do Botafogo, Argentina divulga convocados para Eliminatórias da Copa do Mundo

O treinador da seleção argentina, Lionel Scaloni, divulgou a lista de convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Entre os escolhidos estão o astro Lionel Messi e o jovem Thiago Almada, que vem se destacando no Botafogo. Almada já havia sido convocado anteriormente e contribuiu com um gol na recente vitória da equipe sobre a Bolívia. O goleiro Emiliano Martínez, conhecido como Dibu, também faz parte da convocação, retornando após cumprir uma suspensão. A seleção argentina se encontra na liderança das Eliminatórias, acumulando 22 pontos até o momento.

Os próximos desafios da Argentina incluem um confronto contra o Paraguai, marcado para o dia 14 de novembro, em Assunção. Após esse jogo, a equipe se prepara para enfrentar o Peru em Buenos Aires, em uma sequência importante para a manutenção da liderança nas Eliminatórias.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias