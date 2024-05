Com ministros, Lula segue rumo ao RS para lançar medidas à população

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou, na manhã desta quarta-feira (15/5), para o Rio Grande do Sul na terceira visita ao estado desde o início da tragédia provocada pelas fortes chuvas. Desta vez, o chefe do Executivo encontrará com o governador Eduardo Leite (PSDB) e fará uma série de anúncios para auxiliar a população afetada.

Lula viaja com diversas autoridades (veja a lista abaixo), mas os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não participam desse compromisso no estado gaúcho, apesar de terem recebido convites.

A previsão é de chegada a Canoas (RS), na Região Metropolitana de Porto Alegre, por volta das 10h e, em seguida, haverá reunião com Leite em São Leopoldo (RS), também próximo à capital gaúcha. Após a discussão, as autoridades anunciarão as novas medidas.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad havia dito no começo da semana que havia apresentado versões de um plano de auxílio financeiro para Lula.

Pelo X (antigo Twitter), o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social (Secom), falou sobre a agenda do dia. “O presidente hoje fará uma série de anúncios importantes no nosso estado e reafirmar nossa disposição de colaborar, contribuir, com o governo do estado, prefeituras, sociedade gaúcha nesse momento dramático que vive nosso estado”.

“Vai exigir de todos nós um imenso esforço de reconstrução e união. Só o que não vamos poder devolver ao povo gaúcho são as vidas perdidas, o resto nós vamos atrás”, completou.

Além das medidas para as famílias, há expectativa de Lula nomear uma autoridade federal para acompanhar a situação no Rio Grande do Sul.

Às 15h, o presidente deverá retornar a Brasília, para chegar no fim da tarde à capital federal.

Acompanham o chefe do Executivo nesta visita as seguintes autoridades:

Ministro Luís Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil José Múcio, ministro da Defesa Fernando Haddad, ministro da Fazenda Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento, e Assistência Social, Família e Combate à Fome Nísia Trindade, ministra da Saúde Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos Marina Silva, ministra do Meio Ambiente Waldez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional Jader Filho, ministro das Cidades Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secom Almirante Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha General Tomás Miguel, comandante do Exército Tenente Brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal Edegar Pretto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)