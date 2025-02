Com Neymar titular, Santos empata com Novorizontino fora de casa

O Santos visitou o Novorizontino na tarde deste domingo (9/2), pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Na estreia de Neymar como titular desde o retorno ao Alvinegro Praiano, o empate em 0 x 0 prevaleceu no placar.

Mesmo com a expectativa do jogo girar em torno do camisa 10, quem brilhou foi o goleiro Gabriel Brazão, do Santos, que fez grandes defesas para evitar a derrota do clube da Vila Belmiro.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Foi o primeiro jogo de Neymar desde o retorno ao Alvinegro Praiano Divulgação/Novorizontino 2 de 3 Com o empate, o Santos permanece na 3ª posição do grupo B com nove pontos Divulgação/Novorizontino 3 de 3 Já o Novorizontino é o 2º do grupo C com 11 Divulgação/Novorizontino

No entanto, vale destacar que Neymar voltou a iniciar um confronto como titular depois de 481 dias. O astro brasileiro atuou por 81 minutos e foi o principal articulador do Peixe.

O próximo compromisso do Santos será contra o Corinthians na quarta-feira (12/2), às 21h35, na Arena do Timão. Já o Novorizontino enfrenta o Guarani, no Brinco de Ouro, na quinta-feira (13/2), a partir das 19h30.