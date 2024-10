Com o aval integral de três bancadas, Adolfo Menezes tem apoio declarado de 16 deputados para seguir no comando da AL-BA

Três bancadas completas de partidos da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) já oficializaram apoio à reeleição do atual presidente da Casa, deputado Adolfo Menezes (PSD). Em números atualizados, o parlamentar conta hoje, de forma aberta, com o aval de 16 dos 62 colegas, sem contabilizar o voto dele próprio.

Nesta quinta-feira (25), Adolfo recebeu a visita do presidente do PV, Ivanilson Gomes, e do deputado Vitor Bonfim, membro da sigla na Assembleia, quando foi oficializado o apoio dos “verdes” à reeleição. A deputada Ludmilla Fiscina também se manifestou no mesmo sentido, como haviam feito, na semana passada, os outros dois deputados do partido, Marquinho Viana e Roberto Carlos.

“Estamos estimulando o presidente Adolfo a ser candidato à reeleição, pois ele ainda não se coloca oficialmente como tal. Há um sentimento na Casa em favor do nome dele”, disse Vitor Bonfim. “O PV entende, de maneira unânime, que a recondução de Adolfo significa a estabilidade para a Assembleia. Acreditamos que qualquer mudança pode ocasionar prejuízos aos parlamentares”, disse Ivanilson.