Com o Paulistão 2023, a Record está tirando o sono da Globo

Os números da Record na transmissão do Paulistão 2023 têm provocado algum estrago na concorrência, especialmente na Globo. Desde a exibição do jogo de estreia, dia 15 de janeiro, entre RB Bragantino x Corinthians, já deu para sentir que a disputa seria boa.

Na tarde daquele domingo, entre 16h e 18h, o futebol alcançou 8,4 pontos de média, o que, na prática, significa uma audiência mais de 100% maior do que a emissora teve neste início de ano. O pico foi de 10,6 pontos e share de 17,4%, consolidando o segundo lugar isolado.

Mas o melhor desempenho da Record foi no domingo passado (22/1), com o clássico São Paulo x Palmeiras, quando conseguiu até a superar a Globo. A média chegou a 11,5 pontos, com pico de 13,3 pontos na Região Metropolitana de São Paulo. No mesmo horário, a Globo deu 9,6 pontos com o do programa de Ivete Sangalo.

Hoje tem maisA atração anunciada pela Record para esta quarta-feira (25/1) é o jogo entre Santos x Água Santa, as 21h35. Como não se trata de um clássico envolvendo as grandes equipes da capital, talvez a emissora não consiga repetir os mesmos índices do fim de semana.

Mas a Globo terá também a concorrência da Band, que exibirá, a partir das 21h10, Portuguesa x Vasco, pelo Campeonato Carioca.

Ou seja, os estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro estão incomodando a Globo. E muito.

