Com olhar nas necessidades de hoje e de amanhã, Schaeffler apresenta inovações para a mobilidade na 18ª edição da AUTOP

Foto: Rubens Campos, Vice-Presidente do Aftermarket da Schaeffler América do Sul

• “Your business is our focus” (Seu negócio é nosso foco) é o tema que a Schaeffler leva com suas marcas LuK, INA e FAG no retorno à feira.

• Durante a feira, visitantes poderão conhecer soluções que atendem as atuais e as futuras necessidades do mercado de autopeças e ainda participar gratuitamente do espaço “Super Dicas REPXPERT” com treinamentos técnicos ministrados por especialistas da empresa.

A Schaeffler estará presente na 18a edição da AUTOP (Feira Nacional de Autopeças, Motopeças, Acessórios, Equipamentos e Serviços) que ocorre entre os dias 21 e 24 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Sob o lema “Your business is our focus” (Seu negócio é nosso foco), a empresa vai exibir o portfólio de soluções de reparo disponíveis para atender às necessidades atuais e para o futuro da mobilidade.

“Observamos o crescimento significativo nos distribuidores na região Nordeste do País, o que reforça ainda mais o compromisso em expandir nossa presença, estar próximo de nossos clientes e impulsionar o crescimento mútuo. Ao criar uma sinergia entre nossas equipes e oferecer um serviço mais personalizado, buscamos fortalecer o relacionamento, atendendo às necessidades específicas de cada região”, explica Rubens Campos, Vice-Presidente Sênior da divisão Aftermarket Automotivo – Schaeffler América do Sul.

A empresa, líder no desenvolvimento de novas tecnologias em escala global, aborda temas relevantes como sustentabilidade e mobilidade durante a feira. Nos quatro dias de evento, os visitantes terão a oportunidade de explorar o vasto portfólio de produtos e ainda aprofundar seus conhecimentos técnicos no Espaço

Super Dicas REPXPERT.

Portfólio em destaque

Solução CPCA LuK

A Schaeffler apresentará na feira Autop um novo produto da linha de embreagens para veículos comerciais pesados, a solução CPCA (Concentric Pneumatic Clutch Actuator), sob a marca LuK. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer em detalhes o sistema de acionamento da embreagem pneumático concêntrico (CPCA), que tem como função automatizar o desengate e engate do conjunto de embreagem. Com o acionamento por meio de ar comprimido e comandos do sistema central eletrônico do veículo, a solução oferece maior durabilidade do conjunto, demanda menos espaço e menor peso, em razão da redução de componentes no sistema.

Kit RepSet DMF

As soluções LuK são referências por ofertarem reparações completas para embreagens. Chamadas de RepSet, essas soluções foram criadas para facilitar o cotidiano nas oficinas com componentes que se encaixam perfeitamente entre si e atendem veículos leves, comerciais e pesados. Um dos destaques é o RepSet DMF (Dual Mass Flywheel), solução completa para substituição do volante bimassa e da embreagem. O kit é composto pelo volante bimassa (DMF), disco de embreagem, atuador hidráulico ou rolamento de embreagem, platô e em algumas aplicações os parafusos necessários para a montagem.

Atualmente, no Brasil, uma boa parte dos veículos comerciais, como furgões, vans e pick-ups, possuem a tecnologia do volante bimassa, que dispõe de duas massas circulares que rotacionam entre si conectadas por molas, essa solução apresenta maior eficácia no amortecimento das vibrações geradas pelo motor à combustão. E o resultado dessa aplicação é um veículo mais confortável e suave para dirigir, proporcionando ainda redução do consumo de combustível e menores emissões de gases.

Kit inteligente para troca de correias de distribuição INA

Sob a marca INA, a Schaeffler levará para a Autop os kits inteligentes para troca de correias de distribuição. Eles variam de acordo com a necessidade de manutenção de cada veículo e incluem todos os componentes necessários, tais como: correia de distribuição, tensor, polias de desvio e demais acessórios para montagem, como parafusos. Já os kits por corrente possuem: correntes, engrenagens, guias tensoras, tensores hidráulicos, bem como os fixadores, além do refil de graxa específica para a lubrificação do sistema durante a montagem.

Unidades de Reparo de Rolamento Compacto (RIU)

Os conhecidos rolamentos sob a marca FAG também estarão presentes na feira. Com ótima durabilidade, eles são fáceis de montar e diminuem o tempo de manutenção, além de melhorar de maneira significativa a rentabilidade para o reparador e o usuário. Com uma variedade de aplicações, os rolamentos atendem uma ampla gama de veículos do país. O destaque para veículos comerciais pesados fica com as unidades de Reparo de Rolamentos Compacto, RIU (Repair Insert Unit), soluções de manutenção rápidas pré-montadas. As unidades compostas por dois rolamentos engraxados e vedados, fornece uma reparação vantajosa e reduz de maneira significativa o tempo de manutenção.

Além disso, permite uma ótima performance por um longo período, em razão do acabamento superficial das suas pistas, o que garante melhor coeficiente de deslizamento, e consequentemente, colabora para a redução do consumo de combustível e das emissões de gases na atmosfera.

Rolamentos de roda FAG

E para a linha de veículos leves a Schaeffler desenvolve soluções específicas para atender às exigências dos clientes. Diante dos critérios de uso, são oferecidos rolamentos de roda leve para todos os níveis de esforço e requisitos de aplicação. As linhas incluem rolamentos de rolos cônicos, rolamentos de esferas de contato angular (1ª Geração), rolamentos de rolos cônicos de dupla carreira (Geração 1T), rolamentos de esferas de contato angular (2ª e 3ª Gerações), rolamentos integrados com cubo e dentado frontal (face spline) e rolamentos de roda com anel gerador de impulsos ABS (encoder) integrado.

Treinamento e orientação para profissionais do mercado

Voltado para mecânicos e convidados presentes na feira, um dos atrativos será o “Espaço Super Dicas REPXPERT”, reservado para treinamentos e dúvidas sobre componentes e soluções de reparos oferecidos pela empresa. São oferecidos treinamentos gratuitos de 15 minutos que ocorrem durante todo o dia. Possuem foco nos principais produtos expostos no estande da empresa e são ministrados por especialistas Schaeffler, que irão compartilhar dicas sobre instalações, detalhes de como realizar diagnósticos e tendências do mercado. Além disso, há interação direta com os especialistas, permitindo os visitantes esclarecerem suas dúvidas em tempo real.

“Sabemos a importância de compartilhar conhecimento técnico com nossos clientes. Por isso, nossos especialistas estarão na feira, prontos para oferecer orientações valiosas e com uma programação especial que inclui participações especiais e conteúdos exclusivos”, conta Rubens.

Os interessados em participar dos treinamentos podem receber a programação completa se inscrevendo no site de conteúdo técnico da Schaeffler, o portal REPXPERT (www.repxpert.com.br).

O “Espaço Super Dicas” terá palestras sobre as marcas LuK, INA e FAG.

Schaeffler na 18ª Feira Autop

De quarta (21) a sexta (23), das 15h às 21h

Sábado (24), das 14h às 19h

Local: Centro de Eventos Ceará, Fortaleza – CE

Estande 94

Informações sobre o evento: AUTOP 2024 (autopceara.com.br)

Sobre a Schaeffler

Schaeffler Group – We pioneer motion

O Grupo Schaeffler tem impulsionado invenções e desenvolvimentos inovadores no campo da tecnologia de movimento há mais de 75 anos. Com tecnologias, produtos e serviços inovadores para mobilidade elétrica, acionamentos eficientes em termos de CO₂, soluções de chassi, Indústria 4.0, digitalização e energias renováveis, a empresa é um parceiro confiável para tornar o movimento mais eficiente, inteligente e sustentável – ao longo de todo o ciclo de vida. A Motion Technology Company fabrica componentes e sistemas de alta precisão para aplicações de powertrain e chassis, bem como soluções de rolamentos e rolamentos lisos para um grande número de aplicações industriais.

O Grupo Schaeffler gerou vendas de 16,3 bilhões de euros em 2023. Com cerca de 84.000 funcionários, a Schaeffler é uma das maiores empresas familiares do mundo e uma das empresas mais inovadoras da Alemanha.