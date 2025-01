Com Oscar e Pablo Maia, São Paulo inicia pré-temporada em Orlando

Após um mês de descanso, o elenco do São Paulo se reuniu para dar início à pré-temporada. O meia Oscar, que é o principal reforço da equipe para 2025, marcou presença na reapresentação. O grupo embarcou para Orlando, nos Estados Unidos, onde realizará uma série de amistosos para se preparar para a nova temporada. Os jogadores se encontraram no Centro de Treinamento da Barra Funda antes de seguir para o Aeroporto de Viracopos, localizado em Campinas. A viagem teve como destino Orlando, que servirá como base para os treinos e jogos amistosos do time.

Entre os atletas que compõem a delegação estão Oscar e Pablo Maia, que enfrentou dificuldades em 2024 devido a lesões. Alguns jogadores, como Jandrei, Sabino e Alisson, se juntarão ao grupo diretamente nos Estados Unidos. O reforço Enzo Díaz, que ainda não foi oficialmente anunciado, permaneceu em São Paulo para realizar exames médicos e se preparar.

O técnico Luis Zubeldía terá à disposição um total de 34 jogadores durante a preparação, sendo 30 deles da linha e quatro goleiros. A chegada da delegação ao território americano está prevista para a noite de quarta-feira (8), e os trabalhos começarão na manhã de quinta-feira (9), com treinos coletivos e dois amistosos programados: um contra o Cruzeiro no dia 15 e outro contra o Flamengo no dia 19.

