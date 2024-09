Com parceria de Helio Bentes, do Ponto de Equilíbrio, Emmano lança ‘Luzes’

O cantor Emmano lança, em parceria com Helio Bentes, vocalista do icônico Ponto de Equilíbrio, banda com uma longa carreira de sucessos e parcerias com grandes artistas nacionais e internacionais, o novo single “Luzes”, que fica disponível nas plataformas de streaming em 27 de setembro. A música, produzida por Thiago “JahBass” Alves e com a coprodução de Jaime Hinckson, diretor musical e tecladista de Julian Marley e produtor musical premiado no Grammy, ao lado do filho de Bob Marley e de Kabaka Pyramid. A faixa conta com a gravação nos estúdios da Blessed Records, pioneiro na produção de Reggae com a tecnologia Dolby Atmos, e a distribuição da gigante Symphonic.

Com uma sonoridade envolvente, com toques de hip hop em uma fusão com reggae e trap, junto de toda a brasilidade dos artistas, além de um conceito lírico que conecta o ouvinte ao ambiente urbano, a canção reflete sobre momentos simples e íntimos, enquanto celebra a vivência nas favelas do Rio de Janeiro.

O cantor carioca descreve “Luzes” como um divisor de águas em sua carreira. A parceria com Helio já é de longa data, o que permitiu uma colaboração natural e fluida. Helio traz para o projeto, sua experiência e paixão pelo reggae no single, criando uma mistura única de estilos.

“Luzes é um marco na minha carreira musical, onde quebro barreiras rítmicas do meu trabalho, juntamente com Helio Bentes do Ponto de Equilíbrio, que contribuiu com sua letra, flow e energia.”

A letra de Luzes se destaca por retratar a beleza das luzes da cidade e da favela, comparadas aos raios de sol. A música também aborda momentos íntimos, trazendo uma reflexão sobre os ensinamentos familiares que guiam a vida, como a humildade e o amor. Além disso, há uma mensagem de consciência e verdade, inspirada pela vivência de Emmano nas periferias cariocas.

Com essa proposta, a faixa visa não apenas entreter, mas também provocar uma reflexão profunda sobre o tempo, a vida e a importância de valores herdados da família.

FAÇA O PRE-SAVE AQUI.

Próximos passos

Emmano já está planejando novos lançamentos para o ano de 2025. Em colaboração com a Blessed Records, o cantor prepara um EP que promete seguir a linha do novo single, mas com uma abordagem renovada e ainda mais influenciada por diferentes gêneros musicais. A expectativa é que esse novo projeto seja um marco de inovação na carreira do artista.

Sobre Emmano

Emmano é um cantor e compositor carioca de reggae e MPB, emergente da Vila Kosmos, Rio de Janeiro. Filho do baixista Vagner Beraldo, da banda Água de Coco, cresceu em um ambiente musical, o que moldou seu talento desde cedo. Com uma carreira marcada pela versatilidade, já colaborou com nomes importantes da música brasileira, como Helio Bentes (Ponto de Equilíbrio), Bruno Chelles (3030) e Marcelo Mimoso. Seu repertório inclui canções autorais como “Minha Flor” e “Te Esperar”, além de releituras de clássicos da MPB. Emmano é conhecido por suas apresentações energéticas e sua conexão com o público

Sobre Helio Bentes

Helio Bentes é o vocalista e fundador da banda de reggae Ponto de Equilíbrio, referência no cenário musical brasileiro desde 1999. Com uma voz poderosa e letras que promovem paz, justiça social e espiritualidade, ele se tornou um dos principais nomes do reggae nacional. Ao longo de sua carreira, Helio lançou álbuns aclamados como Reggae a Vida com Amor e Juntos Somos Fortes, além de colaborar com artistas como Natiruts, Gilberto Gil e Ivete Sangalo. Com a banda, ele já se apresentou em grandes festivais no Brasil e no exterior. Helio também é engajado em causas sociais e ambientais, refletindo seu ativismo em sua música.

Sobre Ponto de Equilíbrio

Com 24 anos de carreira, Ponto de Equilíbrio é uma das mais influentes bandas de reggae do Brasil, formada em 1999 no Rio de Janeiro. Com uma sonoridade que mistura reggae roots e influências brasileiras, a banda é conhecida por suas letras que promovem mensagens de paz, justiça social e espiritualidade. Entre seus trabalhos mais marcantes estão os álbuns Reggae a Vida com Amor (2004) e Juntos Somos Fortes (2010). Ponto de Equilíbrio já dividiu palcos com grandes nomes internacionais do reggae e é amplamente reconhecida pela energia de seus shows e seu impacto no cenário musical.