Com participação do sub-20, elenco do Bahia realiza último treino da semana

Nesta quarta-feira (9), o elenco do Bahia voltou a treinar no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, a Cidade Tricolor. No campo 1, os jogadores se aqueceram sob o comando do preparador Danilo Augusto enquanto os goleiros realizaram um aquecimento específico com Duda Varjão.

Jota x Acevedo em treino do Bahia. Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia.

Passado o aquecimento, sob olhares de Rogério Ceni, parte do elenco disputou um coletivo em campo aberto com os atletas do time Sub-20, que tem confronto diante do Retrô-PE, na próxima semana pela Copa do Brasil da categoria.