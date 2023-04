Com ponto no CAB, Moradores andam até 30 minutos para pegar ônibus em Sussuarana

Os ônibus que iam até o final de linha de Sussuarana, em Salvador, não estão chegando até o local devido ao coletivo que foi incendiado nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (10), na Avenida Ulisses Guimarães.

As chamas conseguiram destruir completamente o ônibus. No entanto, não só o coletivo sofreu com o ataque dos homens armados que interceptaram o veículo. A rede elétrica do bairro também foi atingida, fazendo com que diversos moradores e comerciantes ficassem sem energia durante várias horas do dia.

Já nesta terça-feira (11), os moradores precisaram se deslocar para um ponto de ônibus improvisado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), para conseguir pegar os transportes. Alguns andaram por minutos, como foi o caso de Naiara Alves.

Ela relatou, em conversa ao CORREIO, que levou 12 minutos para conseguir chegar ao CAB e teve de pegar um mototáxi, já que iria levar um tempo ainda maior para chegar ao trabalho. “Ontem fui pega de surpresa e tive que voltar a pé do CAB até minha casa, que levou 30 minutos”, disse.

A moradora ainda comentou que entende a situação dos rodoviários, mas que a categoria precisa compreender, também, a mobilidade dos moradores. “Todos precisam zelar por suas vidas, ninguém quer viver em meio a ameaças, mas a população não pode ser prejudicada por algo que não temos culpa”, desabafou.

Joice Dultra, que mora na Gal Costa, precisou subir até o CAB para conseguir pegar um transporte. “Tive que andar da Sussuarana velha até o CAB, que demorou 40 minutos da minha casa até lá. Estou com os meus pés ardendo e isso está sendo horrível, cansativos”, comentou. Segundo a secretária, ela precisava estar no trabalho às 9h30, mas só chegou no Horto Florestal às 10h30.

De acordo com Fábio Primo, presidente do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, o ponto de ônibus vai continuar na região do CAB por mais um tempo.