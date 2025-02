Com possível saída de Coutinho do comando geral da PM-BA, cúpula do Avante quer “retirar digital” da indicação de coronel Paraíso

O comando-geral da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) pode passar por mudanças nas próximas semanas. Isso porque começam a circular rumores de que o coronel Paulo Coutinho pode deixar o posto. Segundo informações obtidas pela reportagem, ele já teria sido comunicado da saída, mas sua exoneração só deve ser confirmada em março, após o período do Carnaval. Apesar disso, o novo comandante pode não vir de uma indicação política, como aventado.

Ainda conforme apuração do Bahia Notícias, entre os nomes cotados para assumir o cargo, desponta o do coronel Luís Alberto Paraíso. Atualmente ele atua como comandante de Policiamento da Região (CPR) Extremo Sul. Nos bastidores, a informação que cerca a possível troca no comando da PM-BA é que o nome de Paraíso teria o aval do presidente do Avante na Bahia, Ronaldo Carletto.

Em contato com o Bahia Notícias, o deputado federal Neto Carletto (Avante) apontou que nunca existiu nenhuma conversa de indicação de coronel Paraíso ao posto atualmente ocupado por Coutinho. “Até indicaria Paraiso. Mas não houve essa conversa”, sinalizou.



Foto: Divulgação