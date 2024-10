Com “pré-acordo” durante período eleitoral, Bruno Reis terá reavaliação de tamanho de partidos para nova equipe

O saldo das urnas na capital baiana irão ajudar a rascunhar a formação da equipe que atuará na prefeitura comandada pelo prefeito reeleito Bruno Reis (União). Com algumas possibilidades de alteração entre os quadros, a prefeitura deve ganhar uma identidade mais ligada ao gestor que despontou com mais de 78% das urnas, no pleito do último domingo (6).

O Bahia Notícias apurou com fontes ligadas diretamente ao prefeito de Salvador que, durante o período de conversas com os partidos políticos, na discussão sobre a reeleição e alianças, Bruno teria de ajustar um “pré-acordo” com as lideranças partidárias. O movimento seria uma projeção para como cada legenda sairia das urnas, fazendo relação com o espaço que poderia ter na gestão.

Como exemplo, o PSDB chegou para o período eleitoral com quatro vereadores de mandato: Carlos Muniz, Téo Senna, Cris Correia e Daniel Alves. Integrando uma federação com o Cidadania, o partido teria projeto de 5 a 6 cadeiras, alçado para outro patamar e podendo escolher uma nova pasta para atuar, neste caso a escolhida seria a Educação. Atualmente a secretaria é gerida por Thiago Dantas.

O pré-acordo teria vínculo com o desempenho, onde no caso do PSDB saiu fortalecido e com a tendência de cumprimento do que foi ajustado no período eleitoral. O partido chegou a 5 vereadores em 2024 com: Carlos Muniz, Daniel Alves, Cris Correia, Téo Sena e Rodrigo Amaral. Além deles, pelo Cidadania, a agora vereadora Isabela Sousa confirmou o mandato na capital baiana, totalizando 6 nomes na federação.