Com presença de Barroso, CNJ, TJ-BA, e governo do Estado celebram acordo de cooperação para aprimorar cobrança da dívida ativa

Um acordo de cooperação técnica foi celebrado, nesta segunda-feira (21), entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e o governo do Estado com o objetivo de aprimorar a cobrança da dívida ativa e o fluxo de execuções fiscais no Estado.

A assinatura do acordo contou com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luís Roberto Barroso, da presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargadora Cynthia Maria Resende, além do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e da procuradora-geral do Estado, Bárbara Camardelli.