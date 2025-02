Com presença de lideranças políticas, PT Bahia promove 2º Encontro Territorial em Ubatã

O Partido dos Trabalhadores promoveu, neste sábado (08), um encontro com lideranças da legenda, em Ubatã, no Médio Rio de Contas. O evento foi realizado no Colégio Estadual do município, e teve as presenças de dirigentes, vereadores e vereadoras e representantes da região. A reunião faz parte dos Encontros Territoriais do partido, que serão realizados em diversos municípios do estado até maio



“Desde ontem, no Litoral Sul, quando demos o pontapé inicial nos encontros, pudemos perceber o entusiasmo, o interesse e a disposição das direções dos diretórios municipais, das nossas lideranças do interior e da militância para planejar e fortalecer nosso partido, e hoje não foi diferente. Em Ubatã, fizemos um debate muito rico, produtivo, ouvindo nossos companheiros sobre os principais desafios do seu Território e, claro, aprendendo muito com eles”, afirmou Éden Valadares, presidente estadual da sigla.

O dirigente estadual acrescentou o empenho dos prefeitos, vereadores, presidentes municipais do PT e também da militância em intensificar o engajamento para reforçar o projeto político do PT.