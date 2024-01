Com previsão de novos temporais, RJ tem alerta de ‘perigo potencial’ e risco de alagamentos e deslizamentos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial devido ao acúmulo de chuva em todo o Estado do Rio de Janeiro. O alerta teve início no domingo (14) e se estende até as 10h de segunda-feira (15). São esperadas chuvas de 20 a 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm no dia, o que aumenta o risco de alagamentos e deslizamentos. Tanto o Inmet quanto o Cemaden-RJ (Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro) preveem mais chuva ao longo do dia. Para terça, 16, o Inmet fala ainda em possibilidade de chuvas isoladas. A previsão é que a temperatura mínima na capital fluminense seja de 24ºC, odendo chegar a uma máxima de 34°C. O instituto aponta que, nos próximos dias, a temperatura deve aumentar ainda mais, com mínima de 26°C e máxima de 37°C previstas para quarta-feira, 27.

No domingo, o Cemaden-RJ também emitiu um alerta devido aos riscos hidrológicos e de deslizamentos causados pelas fortes chuvas dos últimos dias, somados à chuva prevista para o dia. Como o site da Jovem Pan mostrou, as chuvas intensas causaram alagamentos e deixaram ao menos 11 mortos na região metropolitana do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes (PSD) decretou situação de emergência no município.O aguaceiro provocou alagamentos em diversas vias, afetando o funcionamento de linhas de ônibus e do metrô. A Avenida Brasil sofreu alagamentos e precisou ser fechada. Além disso, a chuva alagou o subsolo do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, deixando o local sem energia.