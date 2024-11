Com provável vitória de Trump, Kamala decide adiar discurso

A candidata democrata Kamala Harris informou que não fará nenhum discurso na madrugada desta quarta-feira (6/11), pois aguardará “todos os votos serem contados”. Até as 3h, horário de Brasília, Donald Trump se encaminhava para ser o 47º presidente dos Estados Unidos.

Apoiadores de Kamala Harris estavam reunidos na Universidade Howard, em Washington DC, faculdade onde Kamala se formou, esperando a vice-presidente dos EUA discursar. No entanto, a campanha da democrata anunciou que o discurso será adiado “em uma mensagem ainda otimista”.

Donald Trump lidera com 247 delegados e Kamala Harris segue com 210.

A Associated Press (AP) já projetou vitória de Trump em Carolina do Norte, Idaho, Iowa, Kansas, Montana, Utah, Missouri, Ohio, Texas, Wyoming, Dakota do Sul, Nebraska, Dakota do Norte, Lousianna, Arkansas, Alabama, Flórida, Indiana, Kentucky, Mississippi, Oklahoma, Carolina do Sul, Tenneessee e Virgínia Ocidental e Geórgia, somando 247 delegados em 24 estados.

Kamala Harris levou em New Hampshire Havai, Virginia, Novo México, Maine, Oregon, California, Washington, Colorado, Nova York, Illinois, Delaware, Nova Jersey, Connecticut, Massachussetts, Maryland, Rhode Island e Vermont e está com 214 delegados em 17 estados, além do Distrito de Colúmbia (DC), conforme a AP.