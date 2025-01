Com quedas de treinadores, Candangão BRB 2025 chega à terceira rodada

A terceira rodada do Candangão BRB 2025 teve seus quatro primeiros jogos disputados nesta quarta-feira (29/1). Paranoá e Ceilândia venceram, e seguem na liderança do campeonato com 100% de aproveitamento.

Até aqui, com 14 jogos disputados, foram marcados 27 gols, uma média de apenas 1,92 gols por jogo. A rodada será finalizada nesta quinta-feira (30/1), com o duelo entre Brasiliense x Legião. Confira como foram os jogos:

Ceilândia 1 x 0 Sobradinho

O Ceilândia começou melhor e teve uma grande chance logo aos sete minutos. Nolasco carregou pelo meio e chutou forte; a bola explodiu na trave e no rebote, a zaga tirou.

Mas aos 23 minutos, o Ceilândia abriu o placar. Kennedy tabelou com Felipe Clemente e acertou um belo chute, para marcar um golaço. O Sobradinho quase empatou aos 28 minutos. Renan Oliveira recebeu com liberdade e carimbou a trave.

No segundo tempo, o Ceilândia manteve o controle da partida, mas as chances de gol ficaram ainda mais escassas. Aos 30 minutos, quase o empate do Sobradinho. Ednei cabeceou, após escanteio, e o goleiro Elias fez bela defesa, de mão trocada.

O Ceilândia se fechou e passou a esperar o contra-ataque. O Sobradinho tentava chegar, mas não conseguia criar e levava pouco perigo, principalmente depois de ficar com um jogador a menos. O jogo terminou com vitória dos donos da casa. A derrota resultou na queda do treinador do Sobradinho, Mário Henrique.

Paranoá 2 x 0 Samambaia

O Paranoá abriu o placar aos 12 minutos. Após bom lançamento de Gabriel Alves, a bola foi cruzada na área. A defesa desviou contra o próprio gol e Murilo fez grande defesa, mas no rebote, Thiago André abriu o placar. O segundo gol saiu aos 33 minutos. Lucas Victor deu ótimo passe para Daniel Guerrero, que chutou forte e marcou, 2 x 0.

O Samambaia voltou bem para a segunda etapa, e teve boas oportunidades para diminuir. Porém, acabou sem conseguir diminuir o placar. Aos 19 minutos, quase veio o gol. Lila chutou de longe, a bola desviou e explodiu na trave. O Samambaia seguiu na pressão, mas parou em boas defesas do goleiro Pereira. Os visitantes tiveram também a queda do seu treinador, Luís Carlos Carioca.

Capital 2 x 0 Real Brasília

Na estreia da iluminação do Estádio JK, o Capital voltou a vencer e teve o apoio de sua torcida. Na primeira etapa, o jogo foi mais truncado e com poucas chances. O Real Brasília reclamou de um pênalti, aos 17 minutos, após o atacante do time ser derrubado na área, mas o árbitro mandou seguir o jogo.

Na segunda etapa, o Coruja conseguiu garantir a vitória, mesmo após ter um gol anulado. O primeiro saiu aos 25 minutos. Após jogada pela esquerda, a zaga do Real Brasília se atrapalhou e a bola sobrou para Matheuzinho, que finalizou e abriu o placar. O jogo foi decidido aos 35 minutos. Após cruzamento, Lucas Oliveira testou e marcou, 2 x 0.

Gama 1 x 0 Ceilandense

O Gama massacrou a equipe do Ceilandense, mas não conseguiu ser efetivo. A equipe usou e abusou dos cruzamentos, mas não acertava o gol.

A segunda parte foi da mesma forma, mas o Gama conseguiu achar o gol da vitória. Após sobra na intermediária, Fabinho chutou de longe e marcou um golaço, para selar a vitória dos mandantes.