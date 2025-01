Com recursos garantidos pelo PAC, Governo e União fecham acordo para expansão do metrô de Salvador até o Campo Grande

O Governo da Bahia fechou um termo de compromisso junto à União para expandir o sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas no sentido sul da capital baiana. Segundo o documento publicado nesta semana, o contrato atende o Tramo 4 da Linha 1 do metrô, com objetivo de ligar a Estação da Lapa, no bairro da Piedade, aos bairros do Campo Grande, Garcia e Vitória.

Conforme o termo, o novo trecho terá 1,2 km de extensão e será totalmente subterrâneo. Os recursos para as intervenções serão enviados através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal.

Ao todo, o contrato apresenta valor de R$ 1,51 bilhão, sendo que R$ 28,9 milhões dos recursos correrão à conta da União no exercício de 2024 — não houve divulgação do início desse aporte. O restante será nos exercícios subsequentes e o termo de compromisso tem vigência até 31 de dezembro de 2027.

A publicação também indica que o termo foi firmado por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal.

Com a expansão, a ideia é que seja construída pelo menos uma nova estação – na região do Campo Grande. O projeto de levar o metrô até o local surgiu ainda durante a gestão do ex-governador Rui Costa (PT), atualmente ministro da Casa Civil – justamente a pasta responsável por gerir o Novo PAC.

Rui também pretendia levar o metrô até a Barra. Inclusive, o governo da Bahia, já sob a gestão de Jerônimo, abraçou a ideia e a incluiu no Novo PAC. No entanto, o governo Lula barrou a iniciativa que previa um investimento de mais de R$ 4 bilhões.

O METRÔ DE SALVADOR

O metrô atualmente possui duas linhas, 38 km de extensão, 22 estações, 40 trens e dez terminais de ônibus integrados. Para utilizar o Metrô é necessário possuir um bilhete: unitário, QR code, cartão integração, SalvadorCard ou Metropasse, ou um cartão de débito e crédito que possua pagamento por aproximação.

A tarifa exclusiva do Metrô é de R$ 4,10, sendo a tarifa integrada com ônibus urbanos, STEC e BRT de R$ 5,60 após o reajuste no valor na semana passada. Além disso, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), indicou que a tarifa do metrô de Salvador e Lauro de Freitas deve ser reajustada nos próximos dias.