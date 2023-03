Com reforços, Bahia faz único treino antes de decisão na Copa do Nordeste

Sem tempo para perder, o Bahia virou a chave para a decisão que tem pela Copa do Nordeste. Na manhã desta segunda-feira (13), o Esquadrão realizou o único treino antes do duelo contra o Fluminense-PI. A partida será nesta terça-feira (14), às 21h30, em Teresina.

O confronto com o Fluminense tem grande peso para o tricolor. O Bahia é o lanterna do grupo B do Nordestão, com apenas cinco pontos, e precisa vencer fora de casa para chegar na última rodada da primeira fase com chance de classificação.

O técnico Renato Paiva dividiu a equipe em dois grupos. Um trabalhou sob o comando do treinador, enquanto o outro ficou sob os cuidados dos auxiliares. O português está pressionado por parte da torcida e vem derrota para o Itabuna no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano.

Por sinal, Paiva terá duas novidades para montar o time que joga no Piauí. Fora da lista de inscritos no Baianão, o volante Yago está à disposição no torneio regional. O mesmo acontece com o atacante Arthur Sales, último reforço anunciado pelo Esquadrão e que ainda não estreou com a camisa azul, vermelha e branca.

A delegação tricolor segue viagem para Teresina ainda nesta segunda-feira.