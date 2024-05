Com retorno das chuvas, águas voltam a subir no RS; Estado tem 147 mortos pelas enchentes

O número de mortos no Rio Grande do Sul subiu para 147 na manhã desta segunda-feira (13), de acordo com o boletim atualizado pela Defesa Civil do Estado. Os desaparecidos são 127 e até o momento 806 pessoas estão feridas. As chuvas seguem atingindo diversas regiões do Estado e algumas localidades, como o município de Esteio, houve evacuação da população de alguns bairros. Na madrugada desta segunda, a ponte do Rio Caí, no trecho entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, cedeu e a BR-116 foi parcialmente bloqueada. Para Porto Alegre, as previsões são de que a águas do Guaíba cheguem a aproximadamente 5,50 metros e 5,60 metros, nos próximos dias, de acordo com modelos analisados pela Defesa Civil do Estado ao longo do domingo (12). Nesta manhã, as águas estão em 4,8 metros, segundo dados da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) e da Agência Nacional de Águas (ANA), que apontava 4,70 metros às 5h.

São 447 municípios atingidos, do total de 497 – afetando 2.115.703 de pessoas. São 538.241 desalojados e os abrigos atualmente atendem 80.826 cidadãos. De acordo com o boletim, foram resgatados até o momento 76.470 pessoas e 10.814 animais, com o efetivo de 27.651 pessoas, 4.405 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações. Moradores de Caxias do Sul sentiram tremores de terra em nesta madrugada. A Defesa Civil avaliou que são por conta de acomodações do solo, que está encharcado e tem recebido mais chuvas. Atualmente, há 105 trechos com bloqueios totais e parciais em 59 rodovias, entre estradas, pontes e balsas, segundo informações do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).