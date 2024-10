Com show de Lewandowski, Barcelona atropela o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu

O Barcelona conquistou uma vitória histórica sobre o Real Madrid no primeiro clássico da temporada, neste sábado (26), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 11ª rodada de LaLiga. Com uma atuação dominante, os catalães venceram por 4 a 0, com gols de Robert Lewandowski (duas vezes), Lamine Yamal e Raphinha, todos no segundo tempo. Este resultado aumenta a vantagem do Barça na liderança, agora com 33 pontos, seis a mais que o rival merengue, que permanece com 24 pontos.

O jogo foi repleto de emoções desde o início. O Real Madrid começou pressionando e teve chances claras com Kylian Mbappé e Vinicius Jr., mas ambos falharam nas finalizações. Mbappé, em especial, teve um gol anulado por impedimento no primeiro tempo, o que impediu que os anfitriões tomassem a frente no placar.

Na segunda etapa, o Barcelona aproveitou as oportunidades desperdiçadas pelo Real Madrid. Aos 8 minutos, Lewandowski abriu o marcador após receber um passe em profundidade e finalizar com precisão. Dois minutos depois, o atacante polonês ampliou de cabeça, consolidando sua excelente performance no campeonato, onde lidera a artilharia com 14 gols em 11 jogos.

Aos 31 minutos, em um contra-ataque rápido, Lamine Yamal marcou o terceiro gol para os visitantes. Já perto do final, aos 39, Raphinha fechou a goleada com um belo gol por cobertura, sem chances para o goleiro Lunin. A vitória reafirma a boa fase do Barcelona e a liderança isolada no campeonato, destacando Lewandowski como peça-chave no ataque culé.

Essa goleada não apenas garante a liderança isolada de LaLiga para o Barcelona, como também marca uma sequência positiva para Lewandowski, que, pela primeira vez, balança as redes do Real Madrid em jogos pela liga espanhola, consolidando seu impacto na temporada e ampliando as esperanças do clube catalão na busca pelo título.

*Reportagem produzida com auxílio de IA