Com show de Raphinha, Barcelona atropela o Real Madrid e conquista a Supercopa da Espanha

O Barcelona goleou o Real Madrid por 5 a 2 neste domingo (12), em Jeddah, na Arábia Saudita, e garantiu seu 15º título da Supercopa da Espanha. O brasileiro Raphinha foi o destaque da partida, com dois gols e uma assistência, consolidando a hegemonia catalã no torneio, que agora tem dois títulos de vantagem sobre o rival. A final foi marcada por um domínio absoluto do Barça, que chegou a abrir 4 a 1 ainda no primeiro tempo.

Apesar de ter sofrido o primeiro gol logo aos cinco minutos, em um contra-ataque rápido concluído por Mbappé, o time catalão reagiu com eficiência. O jovem Lamine Yamal, de 17 anos, empatou aos 21 minutos, após passe de Lewandowski, marcando um belo gol. A virada veio aos 33 minutos, com Lewandowski convertendo um pênalti assinalado após falta de Camavinga em Gavi. Poucos minutos depois, Raphinha marcou de cabeça, e, nos acréscimos, serviu Balde para ampliar o placar antes do intervalo.

No segundo tempo, o Barcelona manteve a intensidade e fez o quinto gol logo aos três minutos, novamente com Raphinha, que aproveitou falhas defensivas do Real e marcou um golaço, passando facilmente por Tchouaméni antes de finalizar. O time merengue, que teve dificuldades para organizar seu sistema defensivo, tentou reagir após a expulsão do goleiro Szczesny aos 11 minutos, substituído por Peña. Rodrygo marcou em cobrança de falta, mas a superioridade numérica não foi suficiente para mudar o cenário da partida.

O resultado chega em um momento de oscilação do Barcelona no Campeonato Espanhol, onde venceu apenas uma partida nas últimas cinco rodadas. A conquista da Supercopa, no entanto, renova os ânimos da equipe comandada por Hansi Flick, que busca maior estabilidade no restante da temporada.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA