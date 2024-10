Com tendência de permanecer na AL-BA, Pablo Roberto articula possível divisão de espaço em gabinete

Apesar de ter sido eleito vice-prefeito de Feira de Santana na chapa encabeçada por Zé Ronaldo (União), o deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) levantou dúvidas se vai deixar a Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) para assumir o mandato no Executivo feirense.

O cenário de incerteza foi apresentado nesta semana após o ainda parlamentar indicar que faria uma pesquisa para definir seu futuro político. Nos bastidores, o Bahia Notícias apurou com quadros ligados aos tucanos no Estado que a “dúvida” de Pablo surge como uma tentativa de chamar seu primeiro suplente na AL-BA, o ex-deputado Paulo Câmara, para negociar eventuais espaços no gabinete dele.

Isso porque, caso o vice-prefeito eleito renuncie ao mandato na Casa Legislativa, Paulo Câmara passa a ser o titular do mandato. O indicativo apontado é que Pablo deseja manter pelo menos metade da estrutura de nomeações de cargos do gabinete, o que gerou um ponto de ruído nas tratativas.

Conforme apurado pela reportagem, inicialmente o acordo firmado com Pablo estaria restrito a ocupar a vice na chapa, com perspectiva de assumir uma secretaria robusta na gestão de Zé Ronaldo, a exemplo da Saúde ou da Educação.

Além disso, outra fonte ligada ao PSDB indicou que, apesar de o cenário ainda estar em aberto, hoje a tendência é que Pablo Roberto continue o mandato na Assembleia, com impacto direto nas discussões para 2026. Uma reunião para afunilar as conversas e bater o martelo está prevista para a próxima terça-feira, dia 5 de novembro.

Em entrevista ao Bahia Notícias nesta terça-feira (29), o deputado diz que aguarda o resultado da pesquisa para entender a percepção da população.

“Nós estamos fazendo nesse momento uma pesquisa para consumo interno. E perguntamos também à população de Feira de Santana qual é o sentimento da cidade: se é de Pablo Roberto assumir a vice-prefeitura em Feira de Santana ou se é de Pablo Roberto renunciar ao mandato de deputado estadual. Isso é uma discussão que nós vamos fazer com o nosso grupo, ouvindo as pessoas até dezembro, para tomar uma decisão que seja melhor, que atenda melhor as expectativas do povo de Feira de Santana”, disse.