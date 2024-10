Com tornozeleira, bandido pisoteia cabeça de homem de 65 anos. Vídeo

Um homem com tornozeleira eletrônica foi preso neste domingo (27/10) em flagrante por espancar um senhor de 65 anos. Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que o suspeito se aproxima do homem deitado no chão com sinais de embriaguez e pisoteia a cabeça da vítima. O crime ocorreu em distribuidora de bebidas na EQNM 36/3, em Taguatinga, na madrugada de sábado (26/10).

De acordo com as investigações, o suspeito chegou ao local onde o homem já estava deitado no solo em estado de embriaguez. Em seguida, ele começou a xingar e espancar a vítima, que não esboçou nenhuma reação. Os fatos foram gravados pelo circuito de segurança do estabelecimento. Nas imagens, é possível ver o suspeito pisando na cabeça da vítima diversas vezes.

Testemunhas ouvidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) relataram que o homem se irritou, pois a vítima teria caído próxima a outra pessoa que estava no local em estado de embriaguez e seria conhecida do autor. Foi a partir deste momento em que ele iniciou as agressões, que continuaram até a intervenção de populares.

O suspeito foi identificado. Ele estava com uma tornozeleira eletrônica por cumprir pena de homicídio, que ocorreu em 2012. O homem foi encontrado enquanto dormia em casa. No local, estavam as roupas do crime, inclusive, o tênis sujo de sangue.

Ele foi preso por tentativa de homicídio. A vítima foi levada em estado grave ao Hospital Regional de Ceilândia.

O caso é investigado pela 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga).