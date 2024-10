Com um a menos, Flamengo segura Corinthians em Itaquera e vai à final da Copa do Brasil

Com um menos desde o primeiro tempo, o Flamengo segurou, neste domingo (20), o empate sem gols com o Corinthians e está na final da Copa do Brasil pelo terceiro ano seguido. Em 2022, foi campeão, 2023 ficou com o vice e agora ele busca o quinto título do torneiro. Com a vitória por 1 a 0 conquistada no jogo de ida, no Maracanã, o time da Gávea tinha a chance de empatar que seguiria vivo na competição, e foi isso que ele fez. Agora o time enfrenta o Atlético-MG, que eliminou o Vasco no sábado (19), na grande decisão. Os jogos estão marcados para os dias 3 e 10 de novembro. O mando de campo será decidido nos próximos dias.

Corinthians e Flamengo fizeram um primeiro tempo animado, com movimentações e ambos os lados procurando o gol a todo tempo. Porém, chances de gol mesmo só teve uma, aos 8 minutos. Após cobrança de falta, Alex Sandro subiu e cabeceou para o fundo do gol, mas a arbitragem marcou impedimento e anulou a marcação, mantendo o placar tudo igual. O jogo seguiu quente, com os dois times criando e atacando. Era uma partida bastante equilibrada, quando uma arriscava, o outro devolvia logo na sequência. Aos 27 minutos, o Flamengo teve uma baixa. Bruno Henrique acertou o pé na cabeça de Matheuzinho e foi expulso, deixando o time carioca com um a menos o restante do jogo.

Para suprir a perda do jogador, Filipe Luis não perdeu tempo e mexeu no time. Tirou Gabigol e colocou o zagueiro Fabrício Bruno, para deixar a defesa mais fechada. A alteração foi efetiva, porque, mesmo com uma a menos, o Flamengo manteve o equilíbrio da partida. Na volta do segundo tempo, o Corinthians seguiu pressionando, logo no primeiro minuto Yuri Alberto acertou uma cabeçada com direção certa, mas Léo Pereira tirou na cara do gol. Assim como no primeiro tempo, o jogo seguiu movimentado, com os dois times querendo balançar as redes, mas o alvinegro tinha as melhores chances, a maioria saindo do lado esquerdo e com participação de Yuri Alberto.

Aos 15 minutos, de novo, com Yuri Alberto, o Corinthians teve a chance de abrir o placar em um chute de canhota cruzado, mas Rossi foi melhor e espalmou para fora. Aos 26 minutos, em um ataque do Flamengo, a bola bate na mão de Garro dentro da área e o jogadores cariocas ficaram reclamando de pênalti, mas a arbitragem não entendeu como penalidade e mandou o jogo seguir. Nos minutos finais, mesmo com uma menos, foi o Flamengo quem pressionou o Corinthians. Gerson era quem criava as jogadas do time da Gávea. Aos 40 minutos, o camisa 8, depois de uma bela jogada em que ele deixou Carillo para trás, finalizou no gol, mas mandou para fora. Depois desse susto, o Corinthians voltou a jogar, e Giovane teve uma chance para o alvinegro, mas parou em Rossi. O jogo seguiu lá e cá até os minutos finais, que consagraram a classificação do Flamengo.