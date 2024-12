Com união e compromisso, vereadora “Ny” encerra condução da câmara reafirmando conquistas para Itamaraju

Os membros do parlamento de Itamaraju se reuniram na última sessão ordinária do ano, nesta terça-feira (10), para discutir e aprovar projetos fundamentais para o futuro da comunidade. Sob a condução firme e serena da presidente da Câmara, vereadora Joseni Alves, conhecida carinhosamente como “Ny”, a Casa Legislativa reafirmou seu compromisso com a população ao aprovar, por unanimidade, pautas de impacto social.

Os trabalhos, iniciados com a leitura do texto bíblico e aprovação da ata da sessão anterior, ganharam destaque com debates sobre projetos e indicações essenciais. Entre eles, sobressaem iniciativas que atendem diretamente às necessidades da juventude e de instituições locais.

Num ato de sensibilidade social, a casa deu luz verde ao Projeto de Lei do Legislativo 011/2024, com emenda da vereadora Jozenir Alves Bonfim, que propõe ao Executivo a implementação do BOLSA ATIRADOR a partir de 2025. A medida assegura dignidade e melhores condições aos jovens do Tiro de Guerra 06-025, reconhecendo o valor e o esforço desses participantes.

“Garantir dignidade à juventude é pavimentar um futuro promissor para toda a sociedade”, afirmou a presidente Joseni Alves durante a sessão, simbolizando o tom de compromisso que marcou sua liderança.

Outros projetos aprovados consolidaram o esforço coletivo da casa, como o reconhecimento de utilidade pública para a Associação dos Guardas e Agentes de Trânsito do Extremo Sul da Bahia e o reajuste de subsídios para Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, que vigorará em 2025.

A aprovação unânime dos projetos reflete a união dos parlamentares e coroa a gestão de Joseni Alves, que encerra sua presidência com equilíbrio, transparência e conquistas marcantes. Mais do que despedida, a sessão simbolizou um legado de compromisso e esperança para Itamaraju.

“Com o Bolsa Atirador, garantimos que os jovens do Tiro de Guerra tenham mais do que um caminho: terão dignidade e oportunidades para um futuro melhor.”