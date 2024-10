Com vaga encaminhada, Galo tenta evitar milagre argentino na Liberta

Com classificação encaminhada, o Atlético-MG desembarca em Buenos Aires nesta terça-feira (29/10), na esperança de confirmar vaga na final da Libertadores da América de 2024. Na casa do River Plate, o Galo precisa segurar o resultado e evitar milagre argentino após bater o adversário por 3 x 0 no jogo de ida da semifinal, na Arena MRV.

O Atlético-MG enfrenta o River Plate às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez. Do outro lado, Botafogo e Peñarol decidem a outra vaga na final, com resultado que também é favorável ao clube brasileiro.

Caso confirme a classificação, o Galo voltará a disputar uma final de Libertadores após 11 anos. A última vez que a equipe mineira chegou à decisão do campeonato continental foi em 2013, quando se consagrou campeão da competição contra o Olimpia, do Paraguai.

Freguesia

Na Libertadores, o River Plate lida com retrospecto extremamente negativo contra o Atlético-MG. Em cinco jogos contra a equipe mineira, o time argentino tem apenas um vitória, contra quatro triunfos do Galo.

A freguesia argentina no duelo perdura desde 1978, quando o River Plate conquistou a primeira e única vitória da equipe na história do confronto. Desde então, o Galo venceu todas as partidas que disputou contra o time e nunca sofreu nenhum derrota por mais de um gol de diferença.

Para reverter o resultado do jogo de ida, o River Plate precisaria vencer o Atlético-MG por três gols de diferença e reverter tabu que dura 46 anos.