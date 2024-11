A cúpula do PDT da Bahia deve ser chamada ainda em novembro pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), para tratar do espaço do partido na reforma administrativa que o chefe do Palácio Thome de Souza deve fazer no início da segunda gestão. Bruno já sinalizou que serão mudanças pontuais, mas é dado como certo que haverá uma rearrumação envolvendo os pedetistas. O prefeito deve viajar para o exterior e adiar o diálogo.