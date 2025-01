Com votação acirrada, eleição interna da Câmara de Ipiaú termina em intervenção policial

A sessão especial da posse dos vereadores e prefeita eleita na Câmara Municipal de Ipiaú, na região do Médio Rio de Contas, nesta quarta-feira (1°) foi pautada por uma votação acirrada para a presidência do Legislativo e brigas entre vereadores. A votação, que elegeu a vereadora Andreia Novaes (PP) para a gestão da Casa entre 2025-2026, acabou com seis dos 13 votos a favor da eleita.

Conforme o divulgado pelo jornal Giro em Ipiaú, a confusão foi marcada pela indignação dos opositores de Andreia Novaes ao critério utilizado pelo presidente interino da sessão, Cláudio Nascimento, que solicitou a apresentação física dos diplomas de eleitos para a formalização da posse dos vereadores presentes. Os sete vereadores da oposição não puderam realizar a inscrição para concorrer à presidência da Casa

Segundo Edson Marques, até então candidato à presidência, a exigência nunca havia sido feita em sessões de posse anteriores, sugerindo uma manobra política. A discussão no plenário acabou culminando numa intervenção da Polícia Militar para o prosseguimento da sessão.