Comandante da 43ª CIPM, participou de evento realizado pelo Ministério da Justiça

Na manhã desta sexta-feira (25), o Major Lima Neto, comandante da 43ª CIPM/Itamaraju, esteve representando a unidade na cerimônia de conclusão da 4ª Edição do Curso de Plano de Gestão de Crise e Segurança nas Cidades, realizado em Eunápolis, voltado para a qualificação contínua de profissionais da segurança pública e integração com as demais instituições componentes do sistema de defesa social.

O curso em questão, que é promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, tem como objetivo aprimorar a resposta das forças de segurança a crises urbanas de alta complexidade.

O Capitão Bohana e o Soldado Robério, policiais militares da 43ª CIPM, também participaram de todas as atividades e concluíram o curso com aproveitamento.