Comandante de Operações da PM saiu de folga na véspera das invasões; veja documento

Então comandante de Operações da PM-DF, Jorge Eduardo Naime pediu folga e foi dispensado na véspera das invasões aos Três Poderes. Segundo documentos obtidos pela coluna, Naime solicitou as folgas para entre 3 e 8 de janeiro (domingo). Portanto, o último dia de dispensa policial foi justamente na ocasião dos atos antidemocráticos.

Segundo o sistema interno da PM, as folgas foram solicitadas no dia 3 (terça-feira) e concedidas no dia 5. O pleito de Naime foi aceito pelo gabinete do então comandante-geral, Fábio Augusto, exonerado e preso suspeito de omissão. As folgas foram a título de “dispensa recompensa”. O pedido e a concessão das folgas ao comandante de Operações ocorreram em meio a ameaças golpistas. Veja abaixo a tramitação na PM-DF:

Tramitação da folga do comandante de Operações (página 1)

Tramitação da folga do comandante de Operações (página 1)

Tramitação da folga do comandante de Operações (página 2)

Tramitação da folga do comandante de Operações (página 3)

Tramitação da folga do comandante de Operações (página 4)

Tramitação da folga do comandante de Operações (página 5)

Tramitação da folga do comandante de Operações (página 6)

Tramitação da folga do comandante de Operações (página 7)

Na cúpula do governo federal, a coincidência das ausências de Naime e do ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, que estava nos EUA, chamaram a atenção. Assim como o ex-comandante-geral Fábio Augusto, Torres está preso. Já Naime é alvo de apuração na corregedoria da PM por suspeita de retardar as tropas e, assim, permitir a fuga de invasores.

Mesmo de folga, Naime foi chamado de emergência e acabou atuando no dia das invasões. O policial nega que tenha feito corpo mole e garante que agiu com a técnica e o rigor previstos em lei. Leia aqui a íntegra da posição de Naime.