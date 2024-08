Comandante explica possíveis causas da queda de avião em Vinhedo

O comandante Armando Ítalo, especialista em aviação, participou da edição do Jornal da Manhã para discutir o recente acidente aéreo ocorrido há menos de 48 horas, em Vinhedo, interior paulista. Ele explicou que, embora ainda seja cedo para conclusões definitivas, há especulações de que o gelo possa ter sido um fator determinante na queda da aeronave. Ítalo destacou que acidentes aéreos geralmente resultam de uma combinação de fatores, que podem incluir desde um simples parafuso defeituoso até problemas mais complexos, como a formação de gelo nas asas. O comandante detalhou que o sistema de degelo, conhecido como antice e deice, atua na superfície das asas para evitar a formação de gelo. No entanto, se esse sistema falhar, a aerodinâmica do avião pode ser severamente comprometida.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ele explicou que o gelo pode alterar o fluxo de ar sobre as asas, prejudicando a sustentação aerodinâmica e, eventualmente, levando à perda de controle da aeronave. Ítalo mencionou que, ao analisar o vídeo do acidente, observou que o avião começou a girar e, em determinado momento, o nariz da aeronave abaixou, indicando uma possível falha no profundor, que é responsável pelo movimento de subir e descer do avião. Ítalo enfatizou que todas essas observações são suposições baseadas em análises preliminares e que ainda não há confirmações definitivas sobre as causas do acidente. Ele ressaltou que a investigação está em andamento e que é necessário aguardar os resultados para entender completamente o que levou à tragédia.