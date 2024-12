Comando Vermelho cresce em mais três Estados em um ano

O Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro, está ampliando sua influência em todo o Brasil, conforme revela um estudo recente da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Fundada há 45 anos, a organização criminosa agora marca presença em 23 Estados brasileiros, um aumento significativo em relação ao ano anterior. Os estados do Amapá, Pernambuco e Espírito Santo são os mais recentes a registrar atividades do grupo. No entanto, a facção ainda não conseguiu se estabelecer em São Paulo, devido à forte presença do PCC (Primeiro Comando da Capital), e também não atua no Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio Grande do Norte. Em outros Estados, o CV já consolidou sua presença, com mais de 160 líderes operando de dentro dos presídios.]

A expansão do Comando Vermelho tem intensificado os conflitos e confrontos no Rio de Janeiro. Muitos criminosos foragidos das regiões Norte e Nordeste do país têm encontrado refúgio em comunidades e complexos de favelas cariocas. Essa situação tem gerado preocupações para as autoridades locais, que buscam estratégias para conter a violência e a influência da facção. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está se preparando para abordar essa questão em um evento no Palácio Guanabara, que também discutirá os preparativos para o Carnaval.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA